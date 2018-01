Continuar a ler

Sobre a reedição da primeira final da competição, Eduardo confia em nova surpresa. "O Sporting será de novo favorito, mas numa final tudo pode acontecer. Os jogadores transcendem-se", diz, lembrando o triunfo do Moreirense na edição anterior. "Temos o exemplo do ano passado. Os jogadores têm uma oportunidade única de ficar na história, porque é nestas provas que clubes como o Vitória podem ganhar títulos."



Um grande empurrão



Eduardo, atual guarda-redes dos do Chelsea, é um nome incontornável na história da Taça da Liga. A 22 de março de 2008 defendeu três penáltis na final ganha pelo V. Setúbal ao Sporting (3-2, no desempate, após 0-0, no tempo regulamentar) e tornou-se o herói da primeira edição do troféu, cuja final é amanhã reeditada por sadinos e leões em Braga.O guardião, de 35 anos, partilhou com Record o momento então vivido no Estádio do Algarve. "O Vitória é um clube que guardo no meu coração. Foi um triunfo magnífico para o clube e para todos nós, que vivemos intensamente a primeira edição. Foi contra um clube grande, não éramos favoritos. Demonstrámos uma grande força, união e caráter que culminou numa grande vitória numa época brilhante", recorda.

Autor: Ricardo Lopes Pereira