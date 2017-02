Continuar a ler

Mauro de Almeida, Vítor Hugo Valente e Manuel Fona Vieira são os sócios do clube que manifestaram, para já, a intenção de concorrer à presidência. O atual líder, Fernando Oliveira, à frente do clube desde 2009, decide se avança para novo mandato nos próximos dias. Após o apuramento dos resultados na eleição dos órgãos sociais (direção, mesa da assembleia-geral, conselho fiscal e conselho vitoriano), os dirigentes pertencentes à lista vencedora no ato eleitoral tomarão posse.Mauro de Almeida, Vítor Hugo Valente e Manuel Fona Vieira são os sócios do clube que manifestaram, para já, a intenção de concorrer à presidência. O atual líder, Fernando Oliveira, à frente do clube desde 2009, decide se avança para novo mandato nos próximos dias.

As eleições para os órgãos sociais do V. Setúbal, triénio 2017-2020, foram convocadas para 24 de março, entre as 10 horas e as 22 horas, no pavilhão Antoine Velge, anunciou o clube no site oficial.No comunicado assinado pelo presidente da assembleia-geral (AG), Frederico Nascimento, informa-se que as candidaturas deverão ser apresentadas, em envelope fechado dirigido ao líder da AG, até às 18 horas de 17 de março nos serviços administrativos do estádio do Bonfim.

Autor: Lusa