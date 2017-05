Quatro jogadores do V. Setúbal realizam amanhã, no reduto do Nacional, o último jogo pelos sadinos antes de regressarem aos respetivos clubes de origem. O médio Mikel Agu e o avançado Zé Manuel, dupla cedida pelo FC Porto, e o médio João Carvalho e o avançado Nuno Santos, ambos emprestados pelo Benfica, querem despedir-se com um triunfo que coloque um ponto final numa série de cinco derrotas consecutivas.

Quem não vai na Madeira é Arnold, que cumpre um jogo de castigo depois de ter visto o quinto cartão amarelo na jornada anterior (derrota com Boavista). Além do congolês, o defesa Gonçalo Duarte (lesionado) é a outra baixa.

Autor: Ricardo Lopes Pereira