Pelo terceiro ano consecutivo, o plantel do V. Setúbal visitou o Mercado do Livramento, um dos locais mais carismáticos da cidade para conviver com os comerciantes e também visitantes. Entre muitos abraços, bastantes autógrafos e imensas fotografias, a equipa – que aproveitou para distribuir 300 bilhetes para o jogo de domingo, com o Sp. Braga – ouviu palavras de incentivo para vencer os minhotos e ultrapassar de vez a barreira dos 30 pontos.O treinador José Couceiro, que foi a par do veterano Meyong o mais solicitado pelos adeptos, respondeu com otimismo aos anseios dos setubalenses. "Ao longo do campeonato ainda não entrámos em nenhuma zona de sofrimento e não acredito que isso venha a acontecer. Temos sido uma equipa muito positiva, mas temos de concretizar e ser mais eficazes. É isso que esperamos fazer já contra o Sp. Braga", afirmou o técnico, que continua sem saber se poderá contar com Mikel Agu (recupera de um traumatismo).Esta visita ao Mercado do Livramento teve ainda o objetivo de possibilitar aos jogadores mais jovens um contacto direto com a mística do clube, sublinhou José Couceiro. "É importante para o grupo perceber que o Vitória tem uma dimensão humana muito superior à que vemos no estádio. Luto e desejo que esta dimensão humana se possa tornar numa maior afluência ao Bonfim", frisou, lançando um repto ao denominado 12º jogador. "É fantástico ter o estádio cheio. Quando isso acontece jogamos sempre com mais um", sublinhou.

Autor: Ricardo Lopes Pereira