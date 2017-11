O V. Setúbal saiu derrotado de Portimão, mas além de ter perdido o jogo, o treinador José Couceiro vê-se ainda privado do central Vasco Fernandes para a receção de sexta-feira ao Aves, por ter recebido ordem de expulsão do árbitro António Nobre. Com o vermelho exibido ao capitão, após consulta do VAR, os sadinos têm agora Pedro Pinto como único central de raiz disponível.

Além de Vasco Fernandes, o técnico não poderá contar ainda com José Semedo, César e Bernardo Morgado, todos entregues ao departamento médico. O revés aumenta as preocupações e obriga a adaptar jogadores à posição. Os médios André Pedrosa e Podstawski são os candidatos a formar dupla com Pedro Pinto – que também saiu com mazelas visíveis na face – no sector mais recuado.

Apesar dos inúmeros problemas de lesões que afetam o plantel – Patrick, César, Bernardo Morgado, Semedo, André Sousa, Adebanjo, Allef, Willyan e Yannick Djaló –, José Couceiro – que também viu o lateral Arnold terminar o jogo em Portimão com queixas no ombro, estando por isso em dúvida – já transmitiu à equipa que é crucial não entrar em lamentações e reagir à adversidade já na receção ao Aves. Não obstante as contrariedades que tem tido, José Couceiro – que em 13 jogos oficiais consentira três derrotas, sempre pela diferença mínima –, é o primeiro a frisar que a equipa não pode permitir golos como os que aconteceram diante do Portimonense. "Quando se sofrem 5 golos num jogo, todos temos de refletir. Fomos ingénuos em dois dos golos sofridos", disse após o desaire com os algarvios.

Autor: Ricardo Lopes Pereira