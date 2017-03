Continuar a ler

Apesar do desgaste físico que espera encontrar no oponente, o jogador não espera facilidades, lembrando os pontos fortes dos portistas. "Sabemos que têm uma grande equipa e, a jogar em casa, vão ter uma entrada muito forte. No ataque, o Soares está a fazer muitos golos, como já esteve o André Silva. O Brahimi desequilibra muito e os centrais e o Danilo são fortes nas bolas paradas", alertou.O ambiente que os setubalenses vão encontrar no Estádio do Dragão não assusta Fábio Pacheco. "Jogar em estádios cheios é motivante, mesmo sendo a maioria dos apoiantes do clube adversário. Estamos preparados para o ambiente que vamos encontrar no domingo", afiançou.Sem vencer há seis jornadas no campeonato, o médio frisa a importância de o Vitória de Setúbal melhorar os seus índices de concentração."Sabemos que contra os 'grandes' não podemos cometer erros. Muitos jogos resolvem-se nas bolas paradas e isso tem-nos sido fatal. Se estivermos concentrados como estivemos com o Benfica (triunfo 1-0 no Bonfim e empate 1-1 na Luz) e o FC Porto (1-1 em Setúbal na primeira volta da prova), poderemos roubar pontos outra vez", sublinhou.Frente ao FC Porto, o Vitória de Setúbal está impedido de utilizar o médio Mikel Agu e o avançado Zé Manuel por estarem cedido pelos 'dragões'. Depois de cumprir castigo, o defesa Nuno Pinto volta a ser opção para o treinador José Couceiro.O Vitória de Setúbal, 11.º classificado, com 30 pontos, visita domingo (18:00) o FC Porto, segundo, com 62, em jogo relativo à 26.ª jornada da I Liga de futebol, que será arbitrado por Manuel Oliveira (Associação de Futebol do Porto).