À 22ª jornada, o V. Setúbal ocupa o oitavo lugar da Liga NOS, mas na classificação do fair play a equipa de José Couceiro está no pódio da disciplina. Nos cartões vermelhos, só o Vitória e o Marítimo passaram até ao momento incólumes às expulsões, enquanto nos amarelos só os dois primeiros, Benfica e FC Porto, com 37 e 43 advertências, respetivamente, viram menos cartões que os sadinos.A Record, José Couceiro explicou que desde a pré-época incutiu nos jogadores uma ideia que contribui para estes números. "Há a mensagem de que queremos acabar todos os jogos com 11 jogadores. Termos alguma expulsão é darmos vantagens aos adversários", referiu, acrescentando: "O nosso foco é o jogo e não o árbitro. Temos passado essa mensagem e a equipa tem interiorizado isso."Nem só nos cartões exibidos se constata o fair play da equipa. Nas faltas cometidas e sofridas, o V. Setúbal também dá uma lição à concorrência. No primeiro caso, só os benfiquistas (293) cometem menos infrações do que os sadinos (307). Nas faltas sofridas, só o Rio Ave (403) é mais penalizado do que o Vitória (400). "É a prova de que para se defender bem não é necessário fazer faltas", sublinha o técnico. Refira-se que o número de cartões exibidos ao Vitória nesta época contrasta com o registo de 2015/16, em que a equipa tinha sete expulsões e 65 amarelos à 22ª ronda.

Autor: Ricardo Lopes Pereira