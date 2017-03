Continuar a ler

Vítor Hugo Valente revela mandatários



O advogado Vítor Hugo Valente e o treinador de andebol sénior dos sadinos, António Santos, são os adversários do atual presidente nas eleições, candidatos que têm de formalizar as respetivas candidaturas até 17 de março. Refira-se que António Santos tornou-se anteontem cabeça de lista depois de Mauro de Almeida ter abdicado em favor do treinador.



Entretanto, já são conhecidos os mandatários da lista liderada por Vítor Hugo Valente: o advogado Luís Fuzeta da Ponte e a ginasta Adriana Elias (área da juventude). O advogado Vítor Hugo Valente e o treinador de andebol sénior dos sadinos, António Santos, são os adversários do atual presidente nas eleições, candidatos que têm de formalizar as respetivas candidaturas até 17 de março. Refira-se que António Santos tornou-se anteontem cabeça de lista depois de Mauro de Almeida ter abdicado em favor do treinador.Entretanto, já são conhecidos os mandatários da lista liderada por Vítor Hugo Valente: o advogado Luís Fuzeta da Ponte e a ginasta Adriana Elias (área da juventude).

Acompanhado pelo presidente do V. Setúbal , Fernando Oliveira, e pelo vice-presidente Rui Salas, o mandatário Fernando Tomé entregou na tarde desta sexta-feira, nos serviços administrativos do estádio do Bonfim, a composição da lista A nas eleições para os órgãos sociais do clube agendadas para 24 de março.Apesar de ter anunciado a sua recandidatura à liderança do clube no triénio 2017-2020 depois das outras duas listas concorrentes, há exatamente uma semana, a lista liderada por Fernando Oliveira antecipou-se à concorrência, sendo por esse motivo, designada a partir de agora como lista A.

Autor: Ricardo Lopes Pereira