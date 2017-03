R - Todos os candidatos elogiam José Couceiro. Caso seja eleito, é seu desejo que o treinador continue?

FO – Tem mais um ano de contrato. Por ser bom treinador escolhi-o. Não foram os outros candidatos. Se todos fazem a apologia dele é porque fizemos uma boa gestão. Gostava que me apontassem uma coisa que não tivesse feito bem no Vitória.

Continuar a ler

R - Arrepende-se de alguma decisão que tenha tomado neste mandato?

FO – Não me arrependo de nada porque sempre tive a consciência de estar a fazer o melhor pelo Vitória.



"Vem falar de milhões e não tem tostões"



R - O que pensa dos programas das outras listas? Uma promete duplicar o orçamento e ir à Liga Europa em dois anos...



FO – O candidato que apresenta esses milhões todos que mostre os investidores. Admira-me que falem desses milhões todos, quando esse candidato, que é treinador de andebol do Vitória, que precisa de cinco ou seis mil euros, anda a fazer uma subscrição quase de porta a porta para arranjar uns tostões. Vem falar em milhões e não tem tostões? Uma coisa garanto: assumo que, connosco, o Vitória não vai deixar de participar no campeonato de andebol por falta de dinheiro. Não tenho os milhões de outros, porque somos mais pobrezinhos. Mas somos realistas.