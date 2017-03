O último mercado de transferências ficou marcado pelo regresso de André Geraldes e Ryan Gauld a Alvalade, situação que gerou tensão entre o V. Setúbal e o Sporting . Segundo Fernando Oliveira, presidente dos sadinos, a 'garantia' que havia sido dada pelos verde e brancos em relação aos dois jogadores que estavam emprestados ao clube tinha sido outra."Foi uma infelicidade do Sporting. Aceito que os dirigentes tenham dias bons e dias maus. No dia do jogo, um vice-presidente que lanchou comigo prometeu que os jogadores continuavam. Fizeram mal, porque demos provas de que os jogadores beneficiavam em estar aqui. O João Mário esteve uma época e regressou para ser vendido por um valor recorde para o Inter Milão. Quando o fui buscar, ele nem sempre jogava na equipa B. Alguns dos entendidos até diziam que ele era um jogador com pouca intensidade. Não nos preocupámos e o jogador evoluiu. Não entendemos o desejo de tirarem os jogadores daqui para os emprestarem ao Chaves uma equipa que tem os mesmos objetivos. É um atrevimento e uma falta de respeito", afirmou o dirigente em entrevista ao "Correio da Manhã".E prosseguiu, sublinhando que "é sempre possível" retomar as relações com o Sporting. "O que pedimos foi que fosse feito um comunicado conjunto com cada equipa a assumir as suas responsabilidades e colocávamos uma pedra sobre o assunto. O Sporting não quis".

Autor: Sofia Lobato