O dirigente sadino mostrou-se ainda satisfeito pela exibição da equipa: "Demos uma imagem daquilo que nós valemos. A equipa vale muito mais do que aquilo que tem demonstrado em alguns jogos. Estou convencido que, daqui para a frente, o campeonato para nós será completamente diferente".



Por fim, Fernando Oliveira foi confrontado com as palavras de José Couceiro, que disse que a vida do clube marca o dia-a-dia da equipa.



Fernando Oliveira, presidente do V. Setúbal, queixou-se de um penálti não assinalado sobre João Amaral no jogo deste sábado diante do Benfica , para a Taça de Portugal, e lamentou que estas situações prejudiquem "sempre os mais pequenos"."Não revi, mas do lugar onde estava deu-me a sensação que era penálti. Foi confirmado. É triste prejudicar sempre aqueles que são mais pequenos. O futebol português não são só três clubes, são muito mais. Lamentamos que isto aconteça", afirmou aos jornalistas na zona mista.

Autor: Flávio Miguel Silva