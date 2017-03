R - Alguns sócios acusam-no de falta de transparência na gestão do clube, nomeadamente em relação à questão dos PER...

FO – Demos todas as explicações aos sócios numa assembleia geral. O advogado que preparou o PER explicou ponto por ponto os problemas do Vitória, as suas dívidas e receitas. Não podia ser eu a explicar melhor. Se alguém tiver dúvidas, vai ao tribunal, consulta do PER e sabe todos os movimentos que existiram e existem no Vitória.

R - Que razões encontra para o chumbo das contas de 2015 e do orçamento 2016/17 em outubro? FO – Quem votou contra já ia preparado para dizer que não. Antes de ouvirem as explicações já estavam a pedir para reprovar. Não há discurso que possa convencer as pessoas que vão para a assembleia de má vontade e com a intenção de chumbar as contas. R - Como avalia a situação financeira do clube? FO – É difícil, mas estável. É uma situação controlada. O Vitória tem tido dificuldades ao longo dos anos. Paulatinamente, temos ultrapassado essas dificuldades, mas não tenhamos os problemas todos resolvidos. As dívidas que existem são do passado. O passivo tem 15, 20 anos. Não conhecia a maior parte dos jogadores a quem se deve, como os ‘Amunekes’ e ‘Juliens’, que nunca vi jogar. Não é fácil pagar o passivo herdado e gerir o presente. Só com a ajuda de alguns investidores temos ultrapassado as dificuldades. A preocupação são os jogadores, a equipa técnica, os roupeiros, os administrativos e toda essa gente. Felizmente, os ordenados estão em dia. R - Sente que a sua imagem pode ser prejudicada pelo processo que foi julgado em tribunal? FO – Os processos em tribunal deveriam aglutinar os sócios em relação a mim. O dinheiro não chega para tudo; ou pago os ordenados aos jogadores, ou pago às Finanças e à Segurança Social. Não se pagando, as responsabilidades vêm para cima do presidente. Não são dívidas pessoais, mas do Vitória, e fui condenado por essas. Uma de 58 mil euros foi paga e fui absolvido; outra de nove mil que estavam incluídos no PER e a ser pagos dentro da calendarização estipulada. Quem paga 58, paga nove! Só pessoas maldosas podem interpretar de outra forma. R - Os vitorianos percebem isso? FO – Não sei. Os mais lúcidos percebem, os maldosos que têm sempre a pistola apontada percebem mas não querem perceber. R - Há mais lúcidos ou maldosos? FO – Mais lúcidos. Os maldosos são poucos. São pessoas que conhecemos e estão referenciadas. Damos-lhes a importância que merecem.

Autores: Miguel Pedro Vieira e Ricardo Lopes Pereira