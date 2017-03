Continuar a ler

"Não precisamos apelar aos milhões de que ninguém conhece a identidade ou proveniência, porque durante oito anos resistimos ao dinheiro fácil e, sobretudo, governámos com aquilo que o Vitória Futebol Clube foi capaz de gerar, através da força dos seus sócios e da competência dos seus colaboradores. Esses são os milhões que todos conhecem, que todos valorizam e de que todos podem orgulhar-se", começou por argumentar Fernando Oliveira, prometendo não hostilizar nenhum dos outros candidatos. Mas...



"Não questiono a legitimidade de nenhum dos meus adversários e, principalmente, o seu vitorianismo. Mas é bom que não se questione o trabalho realizado nos últimos oito anos, que foi, afinal de contas, o que lhes permitiu dar asas ao desejo de servir o clube. Porque a memória não permite desvios à verdade e todos sabemos onde cada um de nós estava, quando o clube precisou de coragem, dedicação, competência e valor", atirou o presidente do clube sadino, que promete uma liderança cada vez mais vitoriana... e vitoriosa



"Esta é uma lista de vitorianos que se propõem liderar um novo projeto para o futuro do clube. Um futuro que está assegurado e que a multiplicação de listas apenas reconhece. É um sinal de vitalidade associativa, que pessoalmente celebro, e um sinal de crescimento e recuperação que encetamos há oito anos. Ela aí está, pletórica de força, estabilidade e futuro", apontou o líder do V. Setúbal.



E, antes de terminar, mais um recado: "A nossa lista não precisa de apelar ao vitorianismo dos que a integram, porque esse vitorianismo é reconhecido por todos. Não precisa de apelar a sangue novo, porque esse sangue novo foi o que permitiu recuperar o clube durante os últimos oito anos. Não precisa de apelar à devolução do Vitória aos vitorianos porque ele nunca saiu do sítio e, sobretudo, nunca o nosso clube deixou de ser a representação da sua incrível força social." "Não precisamos apelar aos milhões de que ninguém conhece a identidade ou proveniência, porque durante oito anos resistimos ao dinheiro fácil e, sobretudo, governámos com aquilo que o Vitória Futebol Clube foi capaz de gerar, através da força dos seus sócios e da competência dos seus colaboradores. Esses são os milhões que todos conhecem, que todos valorizam e de que todos podem orgulhar-se", começou por argumentar Fernando Oliveira, prometendo não hostilizar nenhum dos outros candidatos. Mas..."Não questiono a legitimidade de nenhum dos meus adversários e, principalmente, o seu vitorianismo. Mas é bom que não se questione o trabalho realizado nos últimos oito anos, que foi, afinal de contas, o que lhes permitiu dar asas ao desejo de servir o clube. Porque a memória não permite desvios à verdade e todos sabemos onde cada um de nós estava, quando o clube precisou de coragem, dedicação, competência e valor", atirou o presidente do clube sadino, que promete uma liderança cada vez mais vitoriana... e vitoriosa"Esta é uma lista de vitorianos que se propõem liderar um novo projeto para o futuro do clube. Um futuro que está assegurado e que a multiplicação de listas apenas reconhece. É um sinal de vitalidade associativa, que pessoalmente celebro, e um sinal de crescimento e recuperação que encetamos há oito anos. Ela aí está, pletórica de força, estabilidade e futuro", apontou o líder do V. Setúbal.E, antes de terminar, mais um recado: "A nossa lista não precisa de apelar ao vitorianismo dos que a integram, porque esse vitorianismo é reconhecido por todos. Não precisa de apelar a sangue novo, porque esse sangue novo foi o que permitiu recuperar o clube durante os últimos oito anos. Não precisa de apelar à devolução do Vitória aos vitorianos porque ele nunca saiu do sítio e, sobretudo, nunca o nosso clube deixou de ser a representação da sua incrível força social."

O presidente do V. Setúbal, Fernando Oliveira, apresentou esta sexta-feira aqueles que, caso seja eleito no escrutínio de 24 de março, irão acompanhá-lo nos próximos quatro anos como presidentes da mesa da assembleia geral, Fernando Cardoso Ferreira, e do conselho fiscal do clube sadino, Ricardo Manuel Lopes.Revelações feitas no momento da oficialização da sua candidatura , aproveitado para deixar vários recados àqueles que com ele irão concorrer no ato eleitoral para os órgãos sociais do V. Setúbal.

Autor: João Lopes