"Não fugi como muitos fizeram. Sempre aqui estive nos momentos difíceis da estabilização de um longo caminho de recuperação, sempre disse presente e dei a cara pelo Vitória. Sou candidato para virar definitivamente a página das aflições", afirmou o dirigente que conta, entre outros, com os apoios de Hélio Sousa, Silvino Louro, Bruno Ribeiro, Sandro Mendes, João de Deus e Fernando Tomé, treinadores que integram a comissão de honra.



Além de cerca de 20 antigos jogadores e treinadores do clube, a Comissão de Honra integra, entre outros, Luís Lourenço (ex-líder da Comissão de gestão do Vitória) e o economista Miguel Frasquilho. Fernando Pedrosa, histórico presidente do clube, também esteve na apresentação da candidatura.



Campanha sem bota-abaixo em eleições inéditas



A confirmarem-se os três candidatos às eleições [Fernando Oliveira, Mauro de Almeida e Vítor Hugo Valente] – prazo para a entrega das listas termina a 17 de março –, será a primeira vez na história do clube em que tal se verifica. Instado a dar a sua opinião sobre os adversários, o atual presidente é cauteloso e deixa um repto à concorrência. "Não tenho opinião formada. São sócios do Vitória e têm de ser respeitados. Espero que também o façam em relação a mim. O bota-abaixo e o dizer mal por dizer não fazem parte do meu ADN".



Esta sexta-feira, dia em que oficializou a sua recandidatura à presidência do V. Setúbal, cujas eleições se realizam a 24 de março, Fernando Oliveira anunciou a construção da academia, em Vale de Cobro, como principal projeto a realizar no triénio 2017-2020. "Chegou o momento de concretizar o sonho de se construir a nossa academia de formação por um Vitória europeu", disse, revelando tratar-se de um investimento de "quatro milhões de euros".O dirigente refere que o projeto está a ser trabalhado há dois anos e que a primeira fase das obras está para breve. "Depois do levantamento topográfico, a Câmara Municipal viabilizou a academia e vai-se proceder dentro de uma semana à limpeza do terreno, ficando o início da construção para depois da aprovação do projeto", garantiu perante uma plateia de cerca de 100 apoiantes.À frente do emblema sadino desde 2009, o presidente, de 75 anos, afirma que o clube se tornou um clube apetecível, como demonstra o facto de duas listas já se terem apresentado como candidatas. "A existência de várias candidaturas é a prova real de que o trabalho realizado foi feito e bem feito", sublinhou, lembrando o contraste existente com o período em que assumiu o clube há oito anos.

Autor: Ricardo Lopes Pereira