Fernando Oliveira garante que a situação financeira do V. Setúbal é "agradável". Em entrevista ao "Correio da Manhã" publicada este sábado, o atual presidente dos sadinos e também candidato às eleições da próxima sexta-feira - concorre com Vítor Hugo Valente e António Santos - assume "contas positivas" nos últimos quatro anos, sublinhando ainda assim que "navegar em boas águas" é outra coisa."Precisamos sempre de dinheiro pois pagamos dívidas que têm 12 anos. As receitas são menores. As receitas de bilheteira só rendem se for o Benfica e o Sporting se estiver bem, o FC Porto nem conta. Mas é o Benfica que é o nosso abono de família. E ficamos por aí", afirmou, avançando que as relações com o Benfica "estão muito boas". "Com o negócio André Horta reforçámos as relações", frisou.

Autor: Sofia Lobato