As dúvidas estão desfeitas: Fernando Oliveira vai mesmo recandidatar-se à presidência do V. Setúbal. Interrogações surgiram nos últimos tempos sobre a disponibilidade de, aos 75 anos, se candidatar a um sétimo mandato depois de sucessivos problemas de saúde e de ser arguido num julgamento que ainda aguarda sentença e no qual é acusado de dois crimes de fraude fiscal. Contudo, o atual líder máximo sadino vai a votos nas eleições de março, ainda sem dia definido.A candidatura de Oliveira, que encabeçou pela primeira vez uma direção vitoriana em 1986, será oficializada amanhã, em Setúbal. Mauro de Almeida, Vítor Hugo Valente e Manuel Fona Vieira são os outros candidatos que já manifestaram intenção de ir a votos.