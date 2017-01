Fernando Oliveira, líder do V. Setúbal, voltou ontem a criticar a postura do Sporting perante o processo que envolve a saída de André Geraldes e Ryan Gauld do Sado rumo a Chaves.

"São nossos durante esta época e tiraram-nos porque o árbitro marcou um penálti que não devia. Se fosse para regressarem ao Sporting, nem retorquíamos", assinalou.