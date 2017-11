Os sócios do Vitória de Setúbal reprovaram no sábado em Assembleia Geral, pelo segundo ano consecutivo, o relatório e contas de 2015, e caso a situação se repita na AG do próximo dia 25 o clube corre o risco de perder o estatuto de utilidade pública. A Record, Fernando Pedrosa, histórico dirigente do clube, de 86 anos de idade, não escondeu hoje a sua preocupação pelo momento atual.

"É evidente que estou preocupado. O Vitória não atravessa um bom momento e esta nova reprovação das contas contribui para isso. A insatisfação de alguns sócios conduz a esta situação. É uma pena que assim seja", lamentou depois de conhecidos os resultados da reunião magna que decorreu no pavilhão Antoine Velge [147 votos contra (65% dos votos), 61 a favor (27%) e 17 abstenções (08%)].

O antigo presidente dos vitorianos, que esteve na liderança do clube nos anos 60, 70, 80 e 90, considera que o aviso dado pelo presidente da Assembleia Geral, Fernando Cardoso Ferreira, sobre a possibilidade de ser perdido o estatuto de utilidade pública deve ser levado a sério pelos sócios. "Se isso puder acontecer, é mais um motivo de preocupação. Coloca o clube numa situação mais difícil. O estatuto de utilidade pública traz às entidades que a detêm certas vantagens e o Vitória serve-se delas. É uma situação desagradável que agrava mais as outras que existem". Apesar de tudo, Fernando Pedrosa confia que o momento atual será ultrapassado. "Estou preocupado e, de alguma maneira, desolado por ver o clube perder fulgor, visibilidade e estar a atravessar um período mau. Penso que será capaz de ultrapassá-lo tal como fez diversas vezes no passado. Tenho esperança que isso vai suceder". Questionado sobre se o atual presidente, Fernando Oliveira, tem condições para continuar à frente do clube, o antigo dirigente é perentório. "Não sei. O senhor Fernando Oliveira é uma pessoa experiente, gosta do Vitória e tem tido um papel importante num momento difícil na vida do clube. Foi corajoso e avançou, mas neste momento há um certo desgaste da massa associativa em relação à direção atual. Isso é notório nas últimas assembleias gerais, que têm sido hostis". Não obstante o momento conturbado, Fernando Pedrosa está otimista no futuro. "A minha experiência diz-me que esta situação é ultrapassável, mesmo reconhecendo que o momento atual não é favorável. Dá-me a sensação que o apoio está cada vez mais distante, havendo um fosso maior entre quem dirige e quem é dirigido. Gostava de ver os sócios unidos à volta da sua direção para lhe dar força e conferir fulgor para as tarefas complicadas que aí vêm".

Autor: Ricardo Lopes Pereira