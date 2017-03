Fernando Tomé vai ser o mandatário da candidatura de Fernando Oliveira à presidência do V. Setúbal. O atual diretor-técnico para a formação dos sadinos assume que o clube chegou à "estabilidade" e agora sonha com um "Vitória europeu"."É com muito orgulho que aceito o desafio do atual presidente e recandidato Fernando Oliveira porque se trata de um exemplo de vitorianismo e com uma obra no clube que tornou possivel a sua recuperação. Não esqueço os tempos dificeis, de quase impossível sobrevivência, porque os senti no dia a dia. Sou testemunha do trabalho que foi realizado, neste clube, nos últimos oito anos", garantiu a glória do emblema do Sado, aos 69 anos.Recorde-se que as eleições do V. Setúbal ocorrem a 24 de março. O atual presidente, Fernando Oliveira, terá a concorrência de Vítor Hugo Valente e Mauro de Almeida no dia de corrida ao voto.

Autor: Flávio Miguel Silva