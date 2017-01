Dez dias depois de ter marcado ao Sporting e contribuir para o triunfo e apuramento do V. Setúbal para a final four da Taça CTT, Frederico Venâncio voltou a dar anteontem uma alegria aos adeptos, ao fazer o único golo do triunfo sobre o Nacional. Com quatro golos marcados esta época (três na Liga NOS e um na Taça CTT), o capitão é, a par de João Amaral, o segundo goleador dos sadinos, apenas atrás de André Claro.Os números do defesa, de 23 anos, que antes do pontapé de saída na época atual não marcava há dois anos, são ainda mais expressivos quando comparados com as temporadas anteriores. Nas 11 jornadas em que alinhou até ao momento, Frederico Venâncio marcou já tantos golos (três) como os que tinha feito nas 87 partidas que fez entre 2012/13 e 2015/16.A veia goleadora do central começou a ser evidenciada logo no arranque do campeonato, com os golos apontados nas duas primeiras jornadas. No triunfo (2-0) sobre o Belenenses, na ronda inaugural, fez o segundo golo; na visita à Luz fez o tento que valeu aos sadinos o empate (1-1) com o Benfica, a 21 de agosto. Depois de um jejum de quatro meses e meio, o jogador voltou a faturar em 2017 com os tentos aos leões, na Taça CTT, e, anteontem, ao Nacional.

Autor: Ricardo Lopes Pereira