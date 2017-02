O Lokomotiv Moscovo, 10.º classificado do campeonato russo, fez uma proposta por Frederico Venâncio. Osabe que a oferta era de 1,3 milhões de euros para o Vitória de Setúbal, sendo que o salário oferecido ao jogador equivalia a dez vezes mais ao que o defesa-central recebe atualmente nos sadinos.No entanto,também apurou que o defesa-central rejeitou a possibilidade de mudar-se para a Rússia, por não considerar ser o melhor passo para a carreira nesta altura. Segundo informações recolhidas junto de fonte próxima do processo, o jogador prefere permanecer no V. Setúbal até ao final da temporada, clube onde é habitualmente titular - soma 22 jogos, todos como escolha inicial.O interesse do Lokomotiv Moscovo em Frederico Venâncio é tanto que o clube russo até pediu informações a José Couceiro, técnico que passou pelo clube russo em 2011/2012, e que orienta, precisamente, o V. Setúbal. Frederico Venâncio tem contrato com os sadinos até 2018.