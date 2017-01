Ryan Gauld e André Geraldes não podem representar o Sporting nem qualquer outro clube em Portugal caso o V. Setúbal não aceite a rescisão dos empréstimos de ambos até ao final do dia de hoje, 31 de janeiro, em que fecha o mercado de inverno. Esta é a opinião de Alexandre Mestre, advogado e professor de Direito do Desporto, publicada no site da revista Sábado.

De acordo com o especialista, "apenas o 'mútuo acordo das partes' permitiria que os jogadores voltassem a ser inscritos e representar, nesta mesma época 2016/2017, o Sporting".

Por outro lado, a possibilidade de rumarem a outro emblema - chegaram a estar em Chaves - só poderia acontecer caso houvesse um "contrato de subcedência do qual resulta a concordância do jogador e do clube cedente" ou uma "rescisão unilateral pelo jogador, sob invocação de justa causa". Neste último caso, seria sempre o Tribunal Arbitral do Desporto a decidir se havia ou não justa causa, mas a poucas horas do fecho do mercado essa decisão viria sempre fora de horas. Por isso, Alexandre Mestre acredita que "não resta outra alternativa à SAD leonina – para evitar sanções disciplinares – e para os jogadores – para poderem jogar ainda durante esta temporada – senão o cenário de os jogadores serem cedidos temporariamente ou mesmo transferidos definitivamente a clube(s) estrangeiro(s)".



Autor: Sérgio Krithinas