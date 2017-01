Ao contrário do que aconteceu há três semanas na partida da Taça de Portugal, o defesa André Geraldes e o médio Ryan Gauld estão impedidos de defrontar o Sporting na 4ª feira, na terceira jornada do Grupo A da Taça CTT. As ausências no conjunto sadino devem-se aos regulamentos da Liga que impedem os jogadores cedidos de defrontar os clubes de origem.

Para substituir ambos, José Couceiro deverá apostar no central Vasco Fernandes na posição de lateral-direito [situação que não será inédita na sua carreira] e Vasco Costa no meio-campo, elemento que na 5ª feira desempenhou essa função, marcando o golo do triunfo (1-0) sobre o Arouca, também na Taça CTT. As soluções indicadas não são inéditas, uma vez que o treinador apostou em ambos no jogo da 12ª jornada da Liga NOS quando os sadinos perderam em Alvalade (2-0) e também estiveram impossibilitados de utilizar André Geraldes e Ryan Gauld.

Apesar de não contarem com o contributo de dois jogadores influentes na manobra da equipa – André Geraldes encabeça a lista de atletas mais utilizados esta época e Ryan Gauld foi titular nas últimas três jornadas –, os sadinos acalentam o sonho de garantir o apuramento para a ‘final-four’ da competição, a disputar no Algarve. Para marcar presença nessa fase da prova, o Vitória está obrigado a ganhar ao Sporting por dois golos e esperar que na outra partida do grupo o Varzim não consiga bater o Arouca por três golos de diferença.

Autor: Ricardo Lopes Pereira