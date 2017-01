Pode estar para breve a resolução das situações de André Geraldes e Ryan Gauld, visto que ambos poderão regressar... a casa. Segundo informações recolhidas por Record, os dois jogadores terão recebido notificação da parte dos responsáveis do Sporting para se apresentarem já hoje, na Academia.

Após a quebra do acordo de cedência de ambos ao V. Setúbal, onde atuaram na primeira metade da época, a estrutura dos leões chegou a acordo com o Chaves para colocar a dupla naquele clube, no que falta jogar da temporada. Porém, dada a intransigência dos sadinos em assinar a rescisão dos empréstimos, Geraldes e Gauld, que se têm treinado sozinhos na cidade de Guimarães, não poderão representar outra equipa.

