O defesa Janício fez parte do último onze do V. Setúbal que conseguiu pontuar no reduto do FC Porto, a 29 de outubro de 2005. Na sua época de estreia no escalão principal, o jogador, agora com 37 anos, não esquece o momento vivido no Dragão: "Jogar na casa dos ‘grandes’ é sempre difícil. Foi um enorme feito da nossa parte. Alcançámos um empate com sabor a vitória."

Volvidos cerca de 11 anos, o cabo-verdiano, que representa o Pinhalnovense, do CPP, acredita em novo desfecho positivo dos sadinos. "O Vitória este ano já travou o FC Porto [0-0]. Tem bons jogadores e pode surpreender como nós fizemos na época 2005/06", vaticina, em declarações a Record, destacando o avançado Edinho, seu colega no Vitória em 2007/08: "É sempre perigoso no ataque."

Frente ao FC Porto, a chave para um resultado positivo passa por não sofrer golos, sublinha Janício, elogiando o sector mais recuado. "Além do guarda-redes Bruno Varela [convocado ontem pelos sub-21, tal como o médio João Carvalho], têm jogadores com qualidade na defesa que podem anular os elementos mais perigosos do adversário." Instado a especificar, é perentório: "O problema está aí, todos podem desequilibrar."

Autor: Ricardo Lopes Pereira