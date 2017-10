Autor de quatro dos sete golos apontados pelo V. Setúbal nas oito primeiras jornadas da Liga NOS, João Amaral tem assumido o papel principal na zona de finalização da equipa. A cumprir a sua segunda época no escalão principal, o atacante, de 26 anos, está apenas a um golo de igualar a marca que alcançou nas 33 jornadas em que alinhou em 2016/17.

Numa equipa em que figuram nomes como Edinho e Gonçalo Paciência, o extremo que se estreou há um ano pelos sadinos depois de representar o Pedras Rubras (Campeonato de Portugal), tem sido preponderante. Apesar da produtividade de João Amaral [fez 57 por cento dos golos da equipa], o treinador José Couceiro quer aumentar os níveis de eficácia na finalização.

Nos treinos que a equipa tem vindo a realizar no Vale da Rosa, tendo em vista o duelo do próximo dia 15 com o Pinhalnovense, a contar para a Taça de Portugal, os sadinos têm trabalhado para melhorar esse aspeto. Hoje e amanhã são dias de folga para o plantel da cidade do Sado.