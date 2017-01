Continuar a ler

O extremo recusa a ideia de as águias poderem apresentar-se no Estádio do Bonfim afetados pelo desaire de quinta-feira na Taça da Liga (derrota 3-1 com Moreirense)."Não acredito que o Benfica venha fragilizado. Tal como nós, que também fomos afastados da Taça da Liga [3-0 com o Sporting Braga], vão entrar em campo determinados em dar a volta a um resultado menos positivo", referiu.O facto de o Benfica ter sofrido oito golos nos últimos quatro jogos oficiais também não é, diz João Amaral, motivo para pensar que o Vitória terá pela frente uma defesa mais permeável."O Benfica é muito forte, está em primeiro lugar no campeonato e ganha muitas vezes. Não é por terem tido um momento menos bom com o Moreirense que isso se altera", considerou.O atleta, que chegou ao Vitória Setúbal no início da época oriundo do Pedras Rubras, apelou à presença de adeptos no estádio para ajudarem a equipa a travar o Benfica."Somos mais fortes quando temos os vitorianos do nosso lado. No Algarve, quando estávamos a perder 3-0 com o Sporting Braga, sentimos que estávamos num buraco e os adeptos puxaram por nós. Queremos sentir novamente o seu apoio", disse.Frente ao Benfica, o treinador José Couceiro tem o médio Costinha (castigado) e o avançado Nuno Santos (impedido de atuar por estar cedido pelas águias) como únicas baixas.O Vitória de Setúbal, oitavo classificado, com 25 pontos, recebe o Benfica, primeiro, com 45, pelas 20 horas de segunda-feira, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, em desafio que vai ser arbitrado por João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.