Após a última sessão de trabalho da época do Vitória de Setúbal, os avançados João Amaral (prémios jogador do ano e ‘fair play’) e Edinho (melhor marcador) foram, ontem à tarde, distinguidos pelo jornal ‘O Setubalense’ numa cerimónia que contou com a presença de praticamente todos os elementos do plantel sadino.

Na temporada de estreia na 1ª Liga, João Amaral, extremo contratado ao Pedras Rubras (Campeonato de Portugal), mostrou-se grato aos companheiros pela forma como o receberam e integraram. "Quero agradecer aos meus colegas por me terem apadrinhado na época em que cumpri o sonho de jogar na 1ª Liga. Cresci muito com a ajuda de todos", sublinhou o jogador.

Com cinco golos em 2016/17, João Amaral não esqueceu a aposta que os sadinos fizeram ao contratá-lo no terceiro escalão do futebol nacional. "Se os responsáveis do Vitória não acreditassem em mim, não estaria aqui. De uma coisa tenho a certeza: cresci muito neste clube e termino a época mais jogador e também melhor homem", frisou.

Goleador satisfeito

Melhor marcador da equipa na 1ª Liga, com 8 golos, Edinho frisou a coesão do grupo desde o arranque da prova. "Mesmo nos momentos mais difíceis, mantivemos sempre a união e o foco. É verdade que podíamos ter alcançado mais [12º lugar, com 38 pontos], mas a época foi positiva", referiu na iniciativa que decorreu no Hotel do Sado.

Opinião idêntica tem o treinador José Couceiro, que lembrou o facto de o conjunto vitoriano ter somado 38 pontos, mais oito que em 2015/16. "A equipa fez mais 25% dos pontos que na época anterior. Foi bom, mas queríamos mais. Temos de continuar com os pés assentes na terra e gostaríamos de ter uma aproximação cada vez maior à cidade".