O defesa Luís Felipe (rescindiu com o Benfica e assinou até 2019) e o médio João Carvalho (cedido pelas águias até ao final da época), reforços de inverno do V. Setúbal, realizaram esta quarta-feira o primeiro treino no seu novo clube. Os jogadores, que bisaram no minijogo, estiveram em sintonia nas declarações. "Estou muito orgulhoso por representar um clube histórico como o Vitória e não escondo que anseio estrear-me na Liga NOS", disse João Carvalho.O brasileiro Luís Felipe, que tem como objetivo fazer o seu primeiro jogo oficial na Europa, tem o mesmo desejo do colega de 19 anos que atuava no Benfica B. "Quero muito jogar e ajudar o Vitória. Agradeço a confiança depositada em mim. Estou aqui de corpo e alma e vou dar tudo por esta camisola", prometeu o lateral que estava cedido aos paulistas do Oeste.Na sessão que marcou o regresso ao trabalho após o triunfo (1-0) sobre o Benfica, os defesas Vasco Fernandes e Fábio Cardoso e o avançado Edinho foram poupados, não estando, no entanto, em causa as suas utilizações no embate de domingo em Arouca.

Autor: Ricardo Lopes Pereira