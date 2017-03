Assim que terminou o jogo, o telemóvel de João Carvalho não parou, e a viagem de regresso a Setúbal foi realizada com o médio a tentar agradecer todas as mensagens de incentivo que ia recebendo.As suas contas nas redes sociais também foram inundadas por palavras de incentivo de centenas de benfiquistas, que utilizaram estas plataformas para congratularem o futebolista pelo seu golo e, ao mesmo tempo, celebrarem o facto de o Benfica continuar em primeiro lugar. Entre as mensagens é preciso destacar a do seu companheiro de equipa, Bruno Varela, que escreveu "Já ganhaste o teu espaço #craque". O guarda-redes do clube sadino, recorde-se, fez a sua formação no Seixal.