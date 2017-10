Aos sábados, João Valido defende a baliza dos juniores do V. Setúbal. Durante a semana treina-se com a equipa principal. Fora do campo é um aluno exemplar, que concilia os estudos com o que mais gosta de fazer. Aos 17 anos confessa a Record um desejo que o acompanha desde criança. "Desde os cinco anos que sonho jogar no Vitória. É um sonho estrear-me na equipa principal", revela.

Quanto à possibilidade de se estrear em 2017/18, o jogador é cauteloso. "Só o tempo o dirá. Sinto que estou a trabalhar bem. Se isso acontecer vai ser espetacular e vou ter de agarrar essa oportunidade", reconhece o atleta, que tem a sua meta traçada: "O sonho de quase todos é jogar no Barcelona, Benfica, FC Porto ou Sporting, mas, como vitoriano, o meu sonho é apenas jogar no Vitória."

Trabalhar com a equipa principal tem sido uma experiência enriquecedora. "Sinto que estou a evoluir muito. Os colegas procuram ensinar-me, nomeadamente os guarda-redes: Trigueira, Cristiano e Lázaro", refere, lembrando a mensagem de José Couceiro quando começou a trabalhar com a equipa. "Disse-me que estava a treinar com eles para aprender e por mérito próprio. Todos tinham confiança em mim e que este era mais um ano para evoluir."



Sandro Mendes vê-o na rota da Seleção



Sandro Mendes, treinador de João Valido nos juniores, vaticina um futuro auspicioso ao guarda-redes, que no sábado defendeu um penálti, aos 90 minutos, sendo preponderante no empate (1-1) que os sadinos impuseram ao Sporting. "Quem acompanha o Vitória sabe o valor que o João Valido tem. É um atleta na verdadeira aceção da palavra. Tem evoluído e o facto de estar a trabalhar com os seniores contribui para isso. É um guarda-redes de Seleção [já integrou a de sub-18] e temos a sorte de voltar a contar com ele", reconhece o treinador.

Autor: Ricardo Lopes Pereira