"Penso que houve um critério excessivamente rigoroso em relação a tudo o que se passou, bem como a outros momentos do jogo. Contudo, não costumo falar das arbitragens e não vou fazê-lo, prefiro concentrar-me na minha equipa", admitiu.



Naturalmente desapontado pelo desaire sofrido na visita a Portimão, por 5-2 , José Couceiro admitiu que a capacidade de finalização e eficácia dos algarvios acabou por ser um fator determinante na definição do resultado da partida que fechou a jornada 10 da Liga NOS."Há muitas razões que me levavam a pensar que à priori iria ser jogo com golos. A finalização foi decisiva e o Portimonense foi mais eficaz. Depois do golo, cometemos muitos erros em momentos importantes e que mexeram com a equipa. Tivemos momentos em que podíamos ter voltado ao jogo e não voltámos. Na segunda parte, tentámos voltar ao jogo e sofremos um golo de alguma forma ingénua. Depois da expulsão, o jogo praticamente ficou decidido", analisou o técnico sadino, que depois apontou o dedo à equipa de arbitragem.

