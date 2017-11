Continuar a ler

"Estamos focados em fazer um bom jogo e vencer o Aves. A recuperação faz-se ganhando. Temos capacidade para jogar bem e vencer", afirmou.A derrota sofrida em Portimão não reflete o que se passou em campo, considerou o treinador do conjunto setubalense."O resultado foi pesado e aconteceu por uma série de situações. A qualidade das equipas, a posse de bola e as oportunidades criadas não justificavam um desfecho tão desnivelado", opinou.Apesar de o oponente estar nos lugares de descida, o treinador dos setubalenses não antevê facilidades na visita do Aves ao Estádio do Bonfim."O grau de dificuldade elevado não será novidade. O adversário tem bons jogadores e já se consegue perceber o que o Lito (Vidigal) quer da sua equipa, mesmo com pouco tempo de trabalho", afirmou.Com os sadinos ainda em competição na Taça de Portugal, Taça CTT e a ocupar a 13.ª posição no campeonato (com 10 pontos), José Couceiro revela a ambição de fazer melhor."A equipa está dentro dos seus objetivos, mas não estou satisfeito. Quero mais. Se jogarmos bem, estaremos mais perto de ganhar", sublinhou.Com Patrick, César, Bernardo Morgado, André Sousa, Adebanjo, Semedo, Willyan e Yannick Djaló lesionados e o capitão Vasco Fernandes castigado, o treinador, que só sexta-feira ao final da manhã revela a convocatória, após o derradeiro treino, será obrigado a mexer na equipa.O Vitória de Setúbal, 13.º classificado, com 10 pontos, defronta na sexta-feira, pelas 20H30, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, o Aves, 17.º, com seis, na partida que abre a 11.ª jornada da Liga NOS.