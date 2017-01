Continuar a ler

Frente ao Nacional, "adversário semelhante e com o mesmo objetivo do Vitória", José Couceiro antevê um duelo "equilibrado", esperando dificuldades acrescidas pela entrada de Jokanovic para o comando técnico dos insulares. "Normalmente já é complicado. Nestas circunstâncias ainda mais", vaticinou, lembrando que o treinador está identificado com os alvinegros. "É um homem da casa e que conhece muito bem o clube. Não tem nenhum período de adaptação, por isso não está em desvantagem", acrescentou.



Soluções de recurso



Para compensar a ausência do castigado Vasco Fernandes – central que foi adaptado depois da saída de André Geraldes – na posição de lateral-direito , Couceiro deve apostar no extremo Arnold. "Temos soluções que nos dão garantias de uma boa prestação. Não há nenhuma desculpa. Arnold? Pode ser, tal como o Gonçalo Duarte", disse, sem abrir o jogo. Frente ao Nacional, "adversário semelhante e com o mesmo objetivo do Vitória", José Couceiro antevê um duelo "equilibrado", esperando dificuldades acrescidas pela entrada de Jokanovic para o comando técnico dos insulares. "Normalmente já é complicado. Nestas circunstâncias ainda mais", vaticinou, lembrando que o treinador está identificado com os alvinegros. "É um homem da casa e que conhece muito bem o clube. Não tem nenhum período de adaptação, por isso não está em desvantagem", acrescentou.Para compensar a ausência do castigado Vasco Fernandes – central que foi adaptado depois da saída de André Geraldes – na posição de lateral-direito , Couceiro deve apostar no extremo Arnold. "Temos soluções que nos dão garantias de uma boa prestação. Não há nenhuma desculpa. Arnold? Pode ser, tal como o Gonçalo Duarte", disse, sem abrir o jogo.

Depois de perder André Geraldes e Ryan Gauld, jogadores resgatados pelo Sporting, José Couceiro não escondeu o receio de ver o V. Setúbal ficar ainda mais desfalcado no mercado de inverno. "Não dá jeito perder mais ninguém, mas temos de estar sempre preparados para isso. Até ao final do mês ainda podem sair mais jogadores", admitiu o técnico, de 54 anos, na antevisão da receção de hoje ao Nacional.A perda de atletas implica a necessidade de reforços, assunto que já está a ser conversado no Bonfim entre o treinador e a administração liderada por Fernando Oliveira. "Dentro das nossas possibilidades, estamos a estudar a hipótese de trazer alguém para o plantel", afirmou o técnico, frisando que "se não tivesse saído nenhum jogador, não entraria ninguém".

Autor: Ricardo Lopes Pereira