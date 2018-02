Continuar a ler

Fomos uma equipa pressionante. O vento não ajudou uma nem outra equipa. Com o jogo controlado, a equipa baixou um pouco também por mérito do Belenenses. É um triunfo merecido. Somámos hoje o décimo jogo consecutivo sem perder. Desde meados de dezembro que vínhamos tendo muitos problemas. Os jogadores merecem ser enaltecidos pelo que têm vindo a fazer.Os adeptos foram e são decisivos para nós. Quero que continuem e faço o mesmo apelo para o futuro. Durante o jogo apoiem-nos e no final, se o entenderem, critiquem-nos. Jogar nesta posição na tabela não é agradável.Não sofrer golos é importante, mas, mais importante de tudo, é ganhar. Se marcarmos mais um golo do que o adversário está tudo bem. É bom quando não sofremos golos e vencemos, conseguindo interromper uma série de jornadas a empatar. Tem sido uma época difícil.A vitória é dedicada ao Vasco Fernandes. Está a atravessar um momento difícil [falecimento do pai] com a sua família. Queremos com esta vitória dar-lhe um abraço."