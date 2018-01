Continuar a ler

O técnico não esconde que a sobrecarga de jogos, entre eles a meia-final de terça-feira com a Oliveirense (2-09 e a final de sábado com o Sporting (derrota 5-4 nos penáltis, após 1-1 nos 90 minutos), ambas em Braga, e as longas distâncias percorridas pela sua equipa nas últimas semanas, pode afetar os jogadores."Estes dias foram muito agitados. A equipa chegou domingo às 05:30 a Setúbal, além do jogo, foi uma noitada. O período de recuperação foi muito curto e vamos ver que consequências terá na parte final do jogo em Chaves. Por outro lado, saiu o Gonçalo Paciência, algo que não estávamos à espera que acontecesse", disse em alusão ao regresso do avançado ao FC Porto.A propósito de Gonçalo Paciência, José Couceiro dá conta da evolução de um atleta que sempre foi pretendido pelo Vitória."Em finais de julho ninguém tinha interesse em ficar com o Gonçalo. Tivemos nós desde o início e sempre o dissemos. Na altura, o jogador não tinha colocação. Esta é uma situação que não é boa para nós, só ficamos felizes pelo Gonçalo e pela evolução e comportamento que teve", referiu.Garantindo que "o grupo estar a reagir bem" a esta saída, o 'resgate' do melhor marcador da equipa (11 golos) ao clube de origem vai permitir a entrada de Edinho no onze titular."Vai jogar o Edinho. Tínhamos dois pontas-de-lança e agora só temos o Edinho. Vai chegar alguém para nos poder ajudar", revelou o treinador que já pode contar com o reforço Nuno Reis (ex-Panathinaikos, Grécia).De fora das opções vão estar os médios André Pedrosa (castigado), Nenê Bonilha e Costinha e o avançado Yannick Djaló (lesionados). O defesa Yohan Tavares, ex-Bangkok United (aguarda chegada de certificado internacional), está em dúvida. Wallyson, médio cedido pelo Sporting, está ainda em processo de recuperação de lesão.Na quarta-feira, o Desportivo de Chaves, sétimo classificado da I Liga de futebol, com 26 pontos, recebe o Vitória de Setúbal, 17.º, com 14, no Estádio Municipal Manuel Branco Teixeira, em Chaves, pelas 19:00 horas, em jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol.