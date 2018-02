José Couceiro, treinador do Vitória de Setúbal, falou de um resultado justo após o empate em Chaves."É um resultado justo, era muito injusto se não conseguíssemos pontuar aqui hoje. Foi um bom jogo, um jogo emotivo, com duas equipas que quiseram claramente ganhar o jogo. Defrontámos um Desportivo de Chaves com muita qualidade, muito bem orientada. O Luís Castro está a fazer um excelente trabalho aqui e é uma equipa que está confortável na tabela, portanto, em termos emocionais está muito mais estável do que nós. Sabíamos que íamos ter uma tarefa difícil", explicou."Entrámos no jogo claramente a querer pressionar mais alto, a querer colocar a bola o mais longe possível da nossa baliza e penso que, durante o jogo todo, houve momentos de predominância de uma equipa, de outra. Parece-me que é justo o resultado final. Temos um momento, aqueles cinco minutos da segunda parte em que não estivemos tão bem e acabamos por sofrer o segundo golo. Penso que esse momento afetou um bocado a equipa. A equipa conseguiu reagir, foi à procura do empate e acho que com justiça conseguiu este resultado", concluiu o técnico.

Autor: Lusa