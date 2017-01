Naturalmente feliz com o triunfo por 2-1 conseguido no Restelo , José Couceiro frisou que o seu V. Setúbal foi "durante maior parte do tempo" a "melhor equipa" em campo, lamentando apenas o golo sofrido, que deu moral ao conjunto azul."Acho que ganhámos com justiça. Durante a maior parte do tempo, fomos a melhor equipa. Há um lapso porque não conseguimos fazer o 3-0. O 2-0 é o resultado mais perigoso. O Belenenses é uma grande equipa e muito bem orientada. Poderíamos não ter sofrido no final", começou por dizer."O Vitória de Setúbal tem como objetivo a barreira dos 30 pontos, que ainda não atingimos. Nada está garantido. Vamos ter campeonato. Vamos jogar jogo-a-jogo. Uma coisa de cada vez. Sabemos que temos um orçamento limitado. Esta vitória vai para os nossos adeptos. A equipa, mesmo com a perda de quatro jogadores, tem respondido. Quero que a equipa tenha o mais rapidamente possível a tranquilidade necessária (após garantir a manutenção) e depois jogará, sem pressão, muito melhor", finalizou.

Autor: Lusa