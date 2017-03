Continuar a ler

O técnico do conjunto setubalense é célere a explicar as razões que contribuem para o desacerto junto da baliza dos adversários."Há alguma ansiedade nalguns momentos e é normal que isso aconteça quando se trata de jovens jogadores. Também há mérito dos guarda-redes adversários. Há que contornar isso e melhorar o 'instinto matador'", sublinhou.José Couceiro, que frisa a necessidade de o V. Setúbal acrescentar mais pontos aos 30 atuais, antevê um duelo complicado frente a um oponente que atravessa um bom momento."Vai ser um jogo difícil. Vamos encontrar um Feirense que melhorou de forma significativa no último terço da prova. Além disso, tal como nós, ocupam uma posição tranquila", referiu.O facto de não poder contar com o defesa Nuno Pinto e o médio Mikel Agu, ambos castigados, não tira o sono ao treinador."Estou muito tranquilo em relação a isso, porque temos várias soluções. Tenho a certeza de que quem jogar terá uma excelente prestação", afirmou.V. Setúbal, 11.º classificado, com 30 pontos, e o Feirense, 13.º, com 26, defrontam-se no sábado, a partir das 16 horas, no Estádio do Bonfim, com arbitragem de João Mendes, de Santarém.