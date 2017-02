Continuar a ler

Tal como acontece com o conjunto minhoto, o técnico dos sadinos, cuja equipa não vence há três jornadas, também pretende reencontrar os êxitos na partida do Estádio do Bonfim."O Sporting de Braga quer inverter o seu ciclo da mesma forma que nós queremos fazê-lo com o nosso, uma vez que não ganhamos há três jornadas. Espero um oponente dentro do que nos tem habituado, à imagem do que fez no último jogo com o Benfica, momento em que fizeram uma boa exibição, apesar da derrota [0-1]", afirmou.É a terceira vez que sadinos e bracarenses medem forças esta época. José Couceiro desvaloriza o facto de o Vitória de Setúbal ter perdido na primeira volta do campeonato [2-1] e nas meias-finais da Taça da Liga [3-0]."São jogos diferentes e as equipas também estão em momentos diferentes. Não dou grande importância aos históricos. Tem tudo para ser um bom jogo entre duas equipas de qualidade", vaticinou.José Couceiro, que lançou um repto aos adeptos para se deslocarem ao Bonfim para apoiar a equipa, revelou que o defesa Fábio Cardoso não será opção e, no caso do médio Mikel Agu, a decisão só será tomada domingo. Ambos os jogadores debatem-se com problemas físicos.Vitória de Setúbal, nono classificado com 29 pontos, e Sporting de Braga, quinto com 38, defrontam-se domingo, a partir das 18 horas, no Estádio do Bonfim, em Setúbal. Jorge Sousa, da associação do Porto, é o árbitro do encontro.