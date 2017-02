José Couceiro queria mais do que o empate a um golo diante do Sp. Braga . O treinador do V. Setúbal lamentou a falta de eficácia."Estivemos por cima do jogo a maior parte do tempo, mas, infelizmente, não conseguimos marcar primeiro. O Braga aproveitou um erro nosso para marcar na primeira oportunidade que teve. Em termos exibicionais, estivemos bem, apesar de o resultado verificado até ao 1-0 não ser o que queríamos. Estamos nesta maré. Não conseguimos marcar. Vamos ter de ter capacidade para sair dela", frisou.O treinador falou depois sobre a pontuação da equipa, garantindo que a marca já atingida é positiva: "Faltam 11 jornadas e atingimos os 30 pontos. Queríamos mais. É uma marca muito positiva e os jogadores têm de estar de parabéns pelo empenho e desempenho. Agora temos que mudar a agulha e fazer o maior número de pontos possível. Um clube como o Vitória não pára. Vamos subir o objetivo e procurar superar os 40 pontos. Não acabou a época. Historicamente 30 pontos são suficientes. Podem não ser, não dou nada como garantido. Agora vamos querer chegar aos 40. Queremos continuar a crescer. Não sei o que dão os 40 pontos. Entrámos no último terço do campeonato. Há muitas coisas que se alteram. Estado de espírito é diferente nas equipas. Ficar nos oito primeiros tem o interesse de entrar diretamente na fase de grupos da Taça da Liga. Neste momento, interessa o objetivo pontual".

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões