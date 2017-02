Continuar a ler

Atualmente com 29 pontos, 14 de vantagem sobre os lugares de despromoção, quando faltam realizar 14 jornadas para o final da prova, o treinador considera muito provável atingir a fasquia traçada. "Neste momento, dificilmente isso não irá acontecer. Não estamos obcecados com isso, até porque até 29 podem ser suficientes", referiu.Sobre a partida no terreno dos pacenses, adversário que na primeira volta da prova venceu em Setúbal, por 4-1, José Couceiro assumiu esperar uma missão complicada."O Paços de Ferreira é uma equipa muito forte em casa, em contraponto com os resultados que tem tido fora. Curiosamente, o melhor resultado que tem fora foi connosco, que é o nosso pior desfecho", lembrou.Apesar da derrota pesada sofrida no Estádio do Bonfim, o treinador recusou a ideia de desforra no encontro."Não há nenhum sentimento desses. Foi um jogo que lhes correu muito bem a eles e muito mal a nós", disse o técnico, revelando que o defesa Fábio Cardoso, devido a lesão, não é opção para o jogo.Paços de Ferreira, 14.º classificado com 20 pontos, e Vitória de Setúbal, oitavo com 29, defrontam-se no domingo, às 16:00, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, partida que será dirigida por Nuno Almeida, da associação do Algarve.