A finalizar, José Couceiro deixou uma mensagem de força a João de Deus e a o Nacional, que na próxima temporada atuará na Segunda Liga: "Quero ainda mandar um abraço e uma palavra de conforto ao João de Deus e às gentes do Nacional, clube que tem bons jogadores. Vamos ver que muitos deles ainda vão fazer coisas boas no futebol português." "Na primeira parte podíamos ter resolvido claramente o jogo a nosso favor. Acho que criámos muitas oportunidades de golo, algumas delas em que era só empurrar a bola para a baliza. Não estivemos bem na finalização e, com isso, demos algum alento ao nosso adversário. Após o intervalo, foi mais complicado porque o Nacional melhorou o seu jogo e nós tivemos mais dificuldades em chegar à área contrária. O golo do empate foi um golpe duro para nós, mas logo a seguir fizemos o golo que nos deu a possibilidade de fazer os merecidos três pontos", destacou.A finalizar, José Couceiro deixou uma mensagem de força a João de Deus e a o Nacional, que na próxima temporada atuará na Segunda Liga: "Quero ainda mandar um abraço e uma palavra de conforto ao João de Deus e às gentes do Nacional, clube que tem bons jogadores. Vamos ver que muitos deles ainda vão fazer coisas boas no futebol português."

Feliz pelo triunfo sobre o Nacional, por 2-1 , José Couceiro lamentou alguma falta de acerto na hora de finalizar, especialmente no primeiro tempo, onde para o técnico sadino se viu um Vitória à imagem daquilo que fez nas 33 jornadas anteriores da Liga NOS."Tratou-se de uma vitória justa, perante um bom adversário. A primeira parte do Vitória de Setúbal foi o espelho do que foi a nossa época, na qual falhámos muitas oportunidades, em jogos muito importantes e que podíamos ter vencido e não o conseguimos", começou por analisar.

Autor: Lusa