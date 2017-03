Continuar a ler

O técnico dos sadinos perspetiva um jogo "difícil e equilibrado" no reduto dos madeirenses."Vamos defrontar um adversário que, tal como nós, está muito confiante. É uma equipa difícil de bater, como demonstram os últimos resultados. São muito fortes nos lances de bola parada - cantos e livres laterais -, bem como nas transições. Têm claramente o objetivo de chegar mais longe", lembrou José Couceiro.Questionado sobre as eleições no Vitória de Setúbal, marcadas para 24 de março, e sobre os elogios feitos pelos três candidatos que já se assumiram (Mauro de Almeida, Vítor Hugo Valente e Fernando Oliveira), o treinador agradece sem se alongar em comentários."É simpático receber elogios dos vitorianos. Como profissional, não me devo pronunciar. Espero que o ato eleitoral não desestabilize a equipa e desejo que seja um debate com elevação, que traga ideias e soluções para o Vitória. Como sócio do clube, desde 2004, irei apenas manifestar-me nas urnas e não publicamente", assegurou.O Marítimo, sexto classificado, com 34 pontos, recebe no domingo, pelas 16H00, no Estádio do Marítimo, o Vitória de Setúbal, nono, com 30, em encontro da 24.ª jornada da Liga NOS, dirigido pelo árbitro Gonçalo Martins, de Vila Real.