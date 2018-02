Continuar a ler

O treinador do conjunto setubalense desvaloriza o facto de os axadrezados virem de um desaire (4-0) na visita ao Estádio da Luz, preferindo salientar os pontos fortes do adversário."É uma equipa que tem vindo a evoluir no seu processo. A derrota com o Benfica na última jornada não me diz nada. Não tem qualquer tipo de influência para o jogo de domingo. Hoje têm mais qualidade do que há uns meses. Estão mais confiantes pela posição (sétimo lugar) que ocupam na tabela", considerou.Apesar de o V. Setúbal estar na zona perigosa da classificação (14.º), apenas um ponto acima dos lugares de descida, José Couceiro destacou o bom momento que a sua equipa atravessa."Vivemos um momento difícil, mas a verdade é que nos últimos 12 jogos oficiais perdemos um [3-1 frente ao Sporting de Braga]. É para isso que tem de se olhar. Temos que estar confiantes de que temos capacidade para ir fazer um bom resultado no Bessa. Todos temos a noção clara de que temos de somar pontos", vincou.O V. Setúbal é a única equipa do campeonato que ainda não venceu fora de portas. José Couceiro quer colocar um ponto final nesse registo."É um dado que não é positivo. Queremos ganhar. Já tivemos oportunidades de o fazer, mas, por variadíssimos motivos, não conseguimos. Uns por nossa responsabilidade e outros por outras razões. É um bom momento para quebrar esse ciclo e o histórico também", disse em alusão ao facto de os setubalenses não vencerem no Bessa desde a época de 1989/1990.Na lista de 20 convocados, o destaque vai para a estreia na convocatória de Wallyson , médio cedido pelo Sporting, que recuperou de lesão. O avançado Yannick Djaló, ainda a cargo do departamento médico, continua fora das opções.A contar para a 24.ª jornada da Liga NOS, Boavista, sétimo classificado com 30 pontos, e Vitória de Setúbal, 14.º com 21, jogam no domingo, a partir das 18:00, no Estádio do Bessa, no Porto.