O treinador dos sadinos abordou depois a classificação da equipa na tabela: "Temos objetivos muito concretos, que passam por atingir a manutenção o mais cedo possível. Matematicamente, não está atingida, mas estamos mais próximos disso. O segundo objetivo é de fazer crescer os nossos jovens jogadores. Chegando a essa posição, lutaremos para ficar na primeira metade da tabela".



José Couceiro lamentou o desaire deste domingo do V. Setúbal no reduto do Marítimo , frisando que o resultado é injusto."Acho que o resultado é injusto pelo que as duas equipas produziram, pelas oportunidades que tivemos. Defrontámos uma equipa que tem qualidade, que se sente cómoda no seu processo defensivo, o que tem sido a grande virtude do Marítimo. Conseguimos criar muitos espaços, tivemos oportunidades de golo, não concretizámos e acho que essa foi a grande diferença. Tivemos uma desatenção na sequência do cartão amarelo, muito injusto, ao Frederico Venâncio, o que acabou por resultar no golo do Fransérgio. Acabámos por ser fortemente penalizados, foi uma penalização excessiva. Acho que o empate já seria lisonjeiro. Merecíamos mais, mas não há que arranjar desculpas", começou por dizer o técnico.

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões