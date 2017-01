Continuar a ler

"Não entrámos bem no jogo, não conseguimos ser mais pressionantes e ter mais bola, cometemos erros e oferecemos um período e um golo ao adversário. O Boavista joga muito direto, com muitas segundas bolas e por isso sentiu-se muito confortável. Na segunda parte, o Setúbal esteve melhor e podia perfeitamente ter empatado. Não quero tirar mérito ao adversário ou culpabilizar alguém", frisou."Há demérito nosso? Há. Temos capacidade para fazer mais e devíamos ter entrado no jogo melhor. Essa responsabilidade não é do Boavista, essa responsabilidade é nossa. Temos de olhar para aquilo que nós fizemos de errado. Se tivéssemos empatado havia mais justiça."