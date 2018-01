Entre FC Porto e Sporting, "venha o diabo e escolha". A expressão de José Couceiro atesta o respeito que o treinador tem por dois clubes… que já treinou. O técnico do V. Setúbal garantiu que não "teria preferência pelo adversário da final" se a pergunta aludisse "ao valor das equipas".





Quanto à história desta meia-final, Couceiro alinhou o discurso com o do treinador adversário. "Estivemos abaixo do que podemos fazer. Não há que tapar o sol com uma peneira: tivemos a sorte do jogo", reconheceu, lamentando não saber se pode contar com Costinha e João Amaral, ambos com problemas físicos resultantes deste jogo.