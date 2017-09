José Couceiro, treinador do Vitória, lamentou a falta de eficácia da sua equipa que empatou a 1 golo com o Boavista . "Tivemos as melhores oportunidades na primeira parte, mas não as conseguimos concretizar. Temos de marcar mais golos", avisou, lembrando que a prestação ofensiva está aquém do desejado. "Temos sete jogos e seis golos sofridos e seis marcados..."Apesar da insatisfação pelo desfecho, o técnico concordou: "Podemos aceitar o resultado final... a equipa quebrou emocionalmente com o 1-1.