"Temos potencial e qualidade para ganhar o jogo". A afirmação de José Couceiro antes de o V. Setúbal visitar o reduto do Rio Ave mostra a confiança do treinador em vencer um adversário que lhe merece rasgados elogios. "Reconhecemos e enaltecermos o valor do Rio Ave, a sua forma de jogar e modelo implementado. É uma das equipas que gosto de ver jogar", confessa.

Para alcançar um inédito triunfo em Vila do Conde, o técnico alerta para a necessidade de aproveitar as oportunidades criadas. "Claramente temos de ser mais eficazes na finalização. Os jogadores são os primeiros a estar conscientes que temos de melhorar. Mais do que dizer, há que fazer, corrigir e trabalhar no campo esse aspeto para podermos melhorar".

José Couceiro antevê uma entrada forte do adversário, que quer reencontrar os triunfos. "Espero que entrem muito fortes no jogo porque querem inverter o ciclo em que não ganham há quatro jogos. Têm um modelo bem definido e tentam sempre impor o seu futebol de posse", refere, alertando para a necessidade do Vitória "fazer um jogo intenso e estar muito concentrado".

Autor: Ricardo Lopes Pereira